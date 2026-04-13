Задержанная онлифанщица извинилась за кальян на куличе в Москве

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнюю онлифанщицу, которая на Пасху сделала кальян на куличе. Девушка извинилась перед всеми, кого могли оскорбить ее действия. Соответствующее видео опубликовал SHOT .

«Раскаиваюсь в своем поступке, то, что я сделала кальян на куличе. <…> Я не хотела задеть ничьи чувства, и никого не хотела этим обидеть. Я очень раскаиваюсь и впредь обещаю такого не делать. И этот поступок был сделан не подумав», — сказала на камеру девушка.

Онлифанщицу задержали на 3-й Кабельной улице в Лефортове и доставили в отдел для следственных действий по статье об оскорблении религиозных чувств. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до одного года.

Ранее в интернете вызвало широкий резонанс видео, на котором эта девушка из Саранска, работающая в Москве мастером по приготовлению кальянов, использовала церковную выпечку в подобных целях. Известно, что ее страница также размещена на платформе для взрослого контента.

Также адвокат по уголовным делам Вероника Полякова заявила, что девушке, сделавшей кальян на пасхальном куличе в московском баре, грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей.