Жительнице Саранска, которая сделала кальян на куличе, грозит срок

Правоохранители заинтересовались жительницей Саранска, которая на Пасху сделала кальян на куличе. На нее завели уголовное дело, сообщает Mash .

Подозреваемая — 27-летняя кальянщица и онлифанщица из Саранска. Она записала скандальное видео с кальяном на куличе из бара на Сретенском бульваре в Москве.

После этого на жительницу Саранска завели уголовное дело по 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Следователи собираются допросить девушку.

Ее могут оштрафовать, отправить на принудительные работы или посадить в колонию на один год.

Девушка отпраздновала Пасху, приготовив кальян на куличе. Она опубликовала видео, как вырезает сердцевину кулича, а затем кладет внутрь забивку. Многие пользователи Сети после такого назвали девушку богохульницей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.