Жительница Саранска сделала кальян на куличе

Девушка опубликовала кадры, как вырезает сердцевину кулича, а затем кладет внутрь забивку. Во время этого процесса она разговаривает с друзьями. Один из них предлагает добавить вкус банана.

Также девушка на видео пояснила, что один из ее товарищей специально купил кулич, чтобы она сделала из него кальян.

Затем жительница Саранска опубликовала фото уже готового «изделия». На снимке показан кулич с забивкой, на котором стоит чаша с углями. Под снимком девушка оставила такую надпись: «Даже Христос от такого Воскрес».

В Сети раскритиковали действия жительницы Саранска и назвали ее богохульницей.

