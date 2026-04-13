Адвокат Полякова рассказала о наказании за кальян на куличе

Адвокат по уголовным делам Верониика Полякова заявила, что девушке, сделавшей кальян на пасхальном куличе в московском баре, грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам адвоката, действия квалифицируют по части 1 статьи 148 УК РФ — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

«Так как преступление было совершено в баре, а не в церкви или другом месте для богослужений, то дело квалифицируют по первой части статьи 148 УК РФ, и все не так страшно. Это преступление небольшой тяжести, но за него закон все равно предусматривается от одного года до трех лет лишения свободы. Также возможен штраф в размере до 300 тысяч рублей», — рассказала Полякова.

Адвокат добавила, что суд может прекратить дело, однако пока расследование продолжается, несмотря на извинения подозреваемой.

Уроженка Саранска использовала кулич в качестве основы для кальяна и опубликовала фото и видео в сети. После критики пользователей в отношении девушки возбудили уголовное дело.

