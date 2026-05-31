Новое лекарство против онкологии сможет на 100% избавлять пациентов от рака

Врачи и научное сообщество высоко оценили итоги масштабных международных испытаний новой противораковой вакцины Амивантамаб, продемонстрировавшей способность полностью ликвидировать злокачественные новообразования. В исследовании, охватившем клиники 11 государств, принимали участие неизлечимые пациенты с рецидивами или метастазами, чей организм перестал реагировать на стандартную медицинскую помощь, сообщает The Guardian .

Препарат под названием Амивантамаб (Amivantamab), созданный корпорацией Johnson & Johnson, вызвал уменьшение патологических очагов более чем у трети добровольцев. Это произошло за несколько недель применения.

У 15 тяжелобольных людей опухоли растворились полностью. Профессор Кевин Харрингтон, представляющий Лондонский институт исследований рака (ICR) и Королевский госпиталь Марсден, назвал такой ответ организма беспрецедентным.

Терапия помогла пациентам с полной резистентностью к химио- и иммунотерапии. Подробные результаты научной работы будут обнародованы в американском Чикаго на ежегодной сессии Американского общества клинической онкологии (ASCO).

В рамках тестирования инъекцию получили 102 человека со злокачественными поражениями шеи и головы. Положительная динамика зафиксирована у 43 участников. У 28 из них опухоли сильно сократились в размерах, а у 15 исчезли совсем. Исследователи подчеркивают, что аналогичный эффект лекарство дает и при раке легких.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.