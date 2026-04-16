Двое туристов, пострадавших в походе на Камчатке, остаются в больнице

Туристы, пострадавшие на Авачинском перевале на Камчатке, продолжат находиться в краевой больнице как минимум до начала следующей недели, сообщает ТАСС .

Как рассказал главный врач медучреждения Михаил Селютин, медпомощь продолжают получать два человека.

«Двоих мы выписали, еще двое остаются в больнице как минимум до понедельника», — сказал Селютин.

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, туристов, пострадавших на перевале, нашли в истощенном состоянии, но при этом они были в сознании и могли разговаривать. Их палатка находилась под снегом на глубине около полутора метров. Один из погибших туристов не смог самостоятельно выбраться из сугроба и замерз заживо.

Ранее минздрав Камчатки рассказывал о состоянии пяти госпитализированных туристов.

