Минздрав Камчатки рассказал о состоянии пяти госпитализированных туристов
Пять туристов, которых спасли на Камчатке и доставили в краевую больницу, сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Камчатского края, сообщает ТАСС.
Ухудшений в состоянии пострадавших не наблюдается. Им оказывают необходимую медпомощь.
Тургруппа из 9 человек вышла 28 марта из поселка Пиначево. Между участниками случился конфликт и они разделились: двое взяли палатку и спутниковый телефон и отправились по короткому маршруту, семеро продолжили намеченный путь без связи.
В результате 10 апреля спасатели нашли 5 человек живыми с признаками обморожения, двое погибли, еще двое дошли до Пиначево.
