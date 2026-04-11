Минздрав Камчатки рассказал о состоянии пяти госпитализированных туристов

Пять туристов, которых спасли на Камчатке и доставили в краевую больницу, сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Камчатского края, сообщает ТАСС .

Ухудшений в состоянии пострадавших не наблюдается. Им оказывают необходимую медпомощь.

Тургруппа из 9 человек вышла 28 марта из поселка Пиначево. Между участниками случился конфликт и они разделились: двое взяли палатку и спутниковый телефон и отправились по короткому маршруту, семеро продолжили намеченный путь без связи.

В результате 10 апреля спасатели нашли 5 человек живыми с признаками обморожения, двое погибли, еще двое дошли до Пиначево.

