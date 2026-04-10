Названа роковая ошибка погибших туристов на Камчатке

В Камчатском крае на Авачинском перевале обнаружены тела двух туристов из пропавшей группы. Еще пятеро найдены с обморожениями, двое вышли к людям самостоятельно. Местный гид, методист «Камчатского дома детского и юношеского туризма и экскурсий» Галентина Красавцева пояснила, что район отличается сложным рельефом и суровой погодой, сообщает aif.ru .

Туристическая группа из девяти человек вышла 28 марта из поселка Пиначево. 3 апреля между участниками произошел конфликт, после чего они разделились: двое взяли палатку и спутниковый телефон и отправились по короткому маршруту, семеро продолжили путь без связи.

В последний раз туристов видели у водопада на реке Шумная. Затем связь пропала. 10 апреля спасатели нашли пятерых человек живыми с признаками обморожения, двое погибли, еще двое самостоятельно добрались до Пиначево.

«Там вулканические гребни и шлаковые поля. Если будет ветер и снег, то сдует. Нет ориентиров, поэтому нужно идти строго по треку. Авачинский надо проходить в хорошую погоду. На Пиначевский перевал еще можно в пургу проскачить, так как там есть долина с лесом. В районе Авачинского перевала нет деревьев, поэтому костер не развести и палатку не привязать», — пояснила эксперт.

Ранее выжившие сравнили произошедшее с трагедией на перевале Дятлова.

