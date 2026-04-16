Минздрав России изменил правила оформления больничных листов
Министерство здравоохранения РФ внесло корректировки в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности. Соответствующий документ был опубликован 15 апреля, сообщают «Известия».
Среди прочего нововведения устанавливают, что во время отпуска по уходу за ребенком родитель может сохранить право на пособие при условии работы у другого работодателя. Такие изменения дадут возможность совмещать декрет с подработкой в других организациях и не терять страховое обеспечение.
Новые условия затронут также самозанятых. Теперь и они смогут оформлять больничные.
