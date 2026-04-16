Минздрав России изменил правила оформления больничных листов

Министерство здравоохранения РФ внесло корректировки в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности. Соответствующий документ был опубликован 15 апреля, сообщают « Известия ».

Среди прочего нововведения устанавливают, что во время отпуска по уходу за ребенком родитель может сохранить право на пособие при условии работы у другого работодателя. Такие изменения дадут возможность совмещать декрет с подработкой в других организациях и не терять страховое обеспечение.

Новые условия затронут также самозанятых. Теперь и они смогут оформлять больничные.

