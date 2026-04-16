В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России

В России снижается заболеваемость COVID-19. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщает Интерфакс .

Снижение заболеваемости наблюдается уже на протяжении трех недель. На прошедшей неделе было зафиксировано 2,6 тысячи случаев заражения.

«Преобладающим циркулирующим геновариантом является XFG „Stratus“», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Муроме Владимирской области после вспышки острой кишечной инфекции были госпитализированы более 100 человек.

