В больницах Мурома после вспышки инфекции остаются более 100 пациентов

В Муроме Владимирской области после вспышки острой кишечной инфекции госпитализированы более 100 человек, амбулаторную помощь получили свыше 470 граждан, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в период с 7 апреля зафиксировано 580 пострадавших. Среди них 259 детей.

«Амбулаторная помощь оказана 471 человеку, из них 204 ребенка, госпитализировано 109 пациентов. Выписано из стационара 48 человек, среди которых — 27 детей», — отметили в правительстве.

При этом более 460 человек привиты от вирусного гепатита А. 137 детей получили фаги — естественных врагов бактерий, помогающих с ними бороться. На месте происшествия работают 30 выездных бригад скорой помощи.

Ранее в больницах Мурома было 50 человек с острой кишечной инфекцией.

