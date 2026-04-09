Более 100 человек отравились в Муроме Владимирской области
В Муроме обнаружили 106 случаев острой кишечной инфекции. В больницы попали 50 человек, в том числе 25 несовершеннолетних, рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области.
Пострадавшие — «легкие» и «средние». Им оказывают медицинскую помощь.
В округе появились 55 коек инфекционного профиля. 23 из них предназначены для совершеннолетних и 32 для детей.
Медикаментов в больницах достаточно. За заражением следят сотрудники Министерства здравоохранения Владимирской области.
Причины массового отравления выясняют. В Роспотребнадзоре посоветовали пить исключительно кипяченую воду.
