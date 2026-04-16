В Пентагоне заявили о подготовке действий против Кубы
Соединенные Штаты планируют «ряд действий» в отношении Кубы. Об этом заявили в Пентагоне, комментируя появившуюся информацию о подготовке военной операции на острове, сообщает РИА Новости.
Там также отметили, что США готовы выполнить соответствующие приказы президента Дональда Трампа.
«Мы не будем спекулировать на гипотетических сценариях. Министерство планирует ряд действий на случай непредвиденных обстоятельств и остается готовым исполнять приказы президента по мере их поступления», — рассказали в Пентагоне.
Ранее американские сенаторы отклонили резолюцию, которая фактически предписывала администрации США остановить боевые действия в отношении Ирана.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.