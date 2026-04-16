В Пентагоне заявили о подготовке действий против Кубы

Соединенные Штаты планируют «ряд действий» в отношении Кубы. Об этом заявили в Пентагоне, комментируя появившуюся информацию о подготовке военной операции на острове, сообщает РИА Новости .

Там также отметили, что США готовы выполнить соответствующие приказы президента Дональда Трампа.

«Мы не будем спекулировать на гипотетических сценариях. Министерство планирует ряд действий на случай непредвиденных обстоятельств и остается готовым исполнять приказы президента по мере их поступления», — рассказали в Пентагоне.

Ранее американские сенаторы отклонили резолюцию, которая фактически предписывала администрации США остановить боевые действия в отношении Ирана.

