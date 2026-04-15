Сенат США отклонил резолюцию о прекращении военной операции против Ирана

Документ поддержали 47 законодателей, против высказались 52. Единственным республиканцем, проголосовавшим за резолюцию, стал Рэнд Пол от штата Кентукки. Единственным демократом, выступившим против, оказался Джон Феттерман от Пенсильвании.

Аналогичную резолюцию ранее заблокировали также в Палате представителей Конгресса.

Конституция США дает право объявлять войну не президенту, а Конгрессу. Однако в последние десятилетия американские лидеры широко трактовали выданные законодателями разрешения на применение военной силы за рубежом, в том числе для начала фактически новых операций. В связи с этим в последние месяцы ряд членов Конгресса подготовил резолюции, обязывающие президента Дональда Трампа использовать военную силу против Ирана только с одобрения законодательной ветви власти. Однако ни один из этих документов принят не был.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.