Женщина пожаловалась на гинеколога в футболке Black Sabbath в Петербурге

Акушер-гинеколог из Санкт-Петербурга рассказал в соцсетях, что одна из пациенток написала на него жалобу из-за того, что тот пришел на работу в футболке британской рок-группы Black Sabbath.

По словам врача, женщина увидела его в вышеуказанной футболке перед началом приема. Гинеколог пришел на работу за 15 минут до начала приема и вошел в кабинет, предварительно предупредив пациентку, что переоденется и начнет прием.

После того как женщина вошла в кабинет, врач ее осмотрел, рассказал обо всех обнаруженных изменениях, затем сделал заключение и дал рекомендации. Пациентка не сказала ни слова, покинула кабинет, а на следующий день врач узнал, что на него поступила жалоба.

«Если вкратце, врач пришел в неподобающем виде, у него страшные черепа, сатанизм*, и вообще врач так ходить не должен. То есть оценивалось не качество приема, не комментарии, которые я давал, не вежливость в общении, а именно мой внешний вид до начала рабочего дня», — рассказал врач.

Гинеколог обратился к своим подписчикам с вопросом, что они думают по этому поводу и имеет ли право врач выглядеть так, как ему хочется, вне рабочего времени. Специалист подчеркнул, что прием вел в своей обычной медицинской форме.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.