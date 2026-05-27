Не очнулась после наркоза: россиянка умерла во время гинекологической операции

Плановая операция по подшиванию матки закончилась для россиянки смертью. Клиника скрывала эту трагедию почти сутки, уверяя родственников, что с пациенткой все нормально, сообщает SHOT .

41-летняя Евгения обратилась в частную клинику в Благовещенске. По словам местных жителей, это дорогое медучреждение, но у него много негативных отзывов. Несмотря на это, женщина прошла обследование, сдала анализы и отправилась на операцию. Она заплатила за эти услуги около 80 тысяч рублей.

Хирургическое вмешательство должно было длиться всего 30 минут. Но после введения наркоза жизнь пациентки резко оборвалась — она так и не очнулась. Вечером, когда женщина не вышла на связь, родные забили тревогу. Они позвонили в клинику, но там им сообщили, что с пациенткой все нормально и она просто тяжело отходит от наркоза.

Лишь утром семья узнала, что Евгения умерла. Родных попросили приехать для выяснения обстоятельств. При этом, по словам семьи, точную причину трагедии им до сих пор не раскрыли.

Ранее пациенты клиники, в которой умерла женщина, жаловались на хамство персонала, санитарные нарушения и некомпетентность врачей. После смерти Евгении было возбуждено уголовное дело. У погибшей осталось двое детей — 20-летний Дмитрий и 8-летний Игнат.

