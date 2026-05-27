сегодня в 12:56

Пожилой мужчина застрял в собственном мусоре в квартире в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Свердловской области пожилой мужчина упал среди огромного количества мусора в квартире и не мог встать. Также его начало заливать сверху, сообщает « Екатское Чтиво I Ura.ru ».

В момент падения в помещении сверху лопнула водопроводная труба. Из-за этого хлам и беспомощного хозяина начало стремительно заливать бурным потоком воды.

Снаружи пробиться к пенсионеру через окна не представлялось возможным. Оконные рамы были намертво защищены приваренными металлическими жалюзи.

Тревогу забили жильцы подъезда, которые услышали отчаянные крики о помощи. Прибывшим по вызову сотрудникам МЧС пришлось использовать силу. При помощи специального резака они проделали сквозной проем в стальной входной двери.

Внутри сильно захламленного помещения спасатели обнаружили пострадавшего. Он не мог подняться из-за того, что его нога увязла в деталях старой ручной тележки.

Мужчину освободили из железного плена и передали медикам. Очевидцы происшествия высказали мнение, что пострадавший горожанин имеет проблемы с психическим здоровьем, из-за чего и превратил свой дом в свалку.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.