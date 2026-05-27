Семье с ребенком выписали штраф за продление посадки в самолет из Москвы

Семейная пара с полуторагодовалым ребенком столкнулась с принудительным сбором денежных средств со стороны представителей одной из компаний во время посадки на рейс из московского аэропорта Домодедово в Калининград. По словам путешественников, они прибыли к выходу на посадку за пять минут до ее официального окончания, однако сотрудники наземной службы преградили им путь и объявили о закрытии гейта, сообщает E1.ru .

За разрешение пройти на борт самолета перевозчик потребовал от пассажиров оплатить услугу так называемого «продления посадки». Ее стоимость составила 6 тысяч рублей.

Примечательна хронология событий, которую пострадавшие смогли подтвердить документально. Представитель авиакомпании отказал семье в посадке в 11:31. При этом выданный после принудительной оплаты фискальный чек был напечатан в 11:33.

Позднее супруги получили официальный ответ на свой запрос из администрации Домодедово. Там было зафиксировано, что фактически выход на посадку был закрыт только в 11:36. Таким образом, плату за «опоздание» с пассажиров взыскали за три минуты до реального окончания посадочных процедур.

Пострадавшие клиенты уже направили официальную претензию в адрес руководства авиаперевозчика. Они потребовали вернуть удержанную сумму. В пресс-службе перевозчика журналистам сообщили о начале внутренней служебной проверки.

