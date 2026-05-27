Выпуск «Петербургского дневника» заложат в капсулу времени до 2126 года

Свежий номер газеты «Петербургский дневник» поместят в капсулу времени, которую откроют через сто лет — 27 мая 2126 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Традицию закладки капсул времени в Петербурге связывают еще с советской эпохой. Председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко напомнил, что подобные послания нередко сопровождали крупные стройки и проекты.

«В одном из петербургских архивов, например, хранится свидетельство о том, что в 1976 году ленинградские реставраторы, работавшие над Медным всадником, после завершения работ разместили внутри фигуры капсулу с запиской о реставрации, ее участниках и газетой от 3 сентября того года», — рассказал он.

Политолог Юрий Светов отметил, что в СССР капсулы времени стали частью идеологии, ориентированной на будущее.

«Советский Союз по идеологии был государством, устремленным в будущее. И люди, для которых строилось это будущее, должны были знать о тех, кто его созидает. Вот с этой целью начали делать капсулы времени с посланиями потомкам», — пояснил он.

В 2018 году в Политехническом университете вскрыли капсулу 1968 года, однако из-за влаги текст оказался поврежден. Одним из современных символов эпохи в новой капсуле станет модель автомобиля LADA Iskra, который производят в Петербурге.

