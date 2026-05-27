Жители Калуги пожаловались на семью алкоголиков с грязными и побитыми детьми

Жители микрорайона Малиновка в Калуге обратились к сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) и органам опеки с требованием экстренно вмешаться в ситуацию в многодетной семье. По словам очевидцев, у магазина продуктов на улице Платова была замечена пара с тремя несовершеннолетними детьми, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, рассказал подписчик Telegram-канала « Калуга Жесть ».

Инцидент произошел 22 мая.

По словам автора публикации, мать с трудом удерживала на руках младенца. Ее сожитель вел себя неадекватно — упал на ограждающую сетку и погнул ее.

Прохожие видели, что в 28-градусную жару одна из девочек была обута в осенние ботинки на голую ногу. Все дети выглядели грязными, неопрятными и имели на теле видимые следы побоев. Кроме того, на глазах у свидетелей мужчина применил к одному из малышей физическую силу.

По свидетельству соседей, проживающих в одном из домов по улице Платова, из данной квартиры регулярно доносятся детские крики и характерные звуки избиений. Младший ребенок практически потерял голос от плача.

Собственники соседних помещений неоднократно направляли жалобы в различные инстанции. Они указывали, что малышей на длительное время запирают в комнатах в одиночестве. В один из таких дней оставленный без присмотра ребенок сумел самостоятельно выйти на балкон пятого этажа и едва не сорвался вниз.

Обеспокоенные калужане призывают компетентные ведомства провести комплексную проверку условий проживания несовершеннолетних и принять оперативные меры для защиты их жизни и здоровья.

На прикрепленных фото дети стоят в грязной одежде. У них есть небольшие повреждения на теле.

На другом снимке мать с сожителем стоят на улице и курят, причем мужчина неряшливо одет.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.