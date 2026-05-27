Сгнили даже половые губы: семья бросила на произвол судьбы больную россиянку

Медики скорой помощи обнаружили россиянку с пролежнями и со сгнившими половыми губами. Родственники бросили ее на произвол судьбы и оставили умирать в муках, сообщает Telegram-канал «Под звуки сирены» .

Судя по состоянию, женщина довольно долго пролежала на полу. Все это время ее никто не поднимал. Она ходила в туалет под себя.

У женщины образовались пролежни. Также позднее выяснилось, что у нее начали гнить половые губы.

При этом родственники заявили, что якобы навещали женщину каждый день на протяжении двух недель. Медики не поверили в это.

«По всей картине было понятно, что никто и не ходил к ней, голодная, холодная, одна…» — написали они.

Женщину госпитализировали. Однако она скончалась той же ночью в больнице.

