Самозанятых предупредили о риске потерять статус

Число самозанятых в России превысило 16,4 млн человек, однако налоговые органы все чаще проверяют, не подменяют ли гражданско-правовые отношения трудовые. В случае переквалификации доначисления грозят заказчику, но и для исполнителя последствия могут быть серьезными — от споров по уже уплаченным налогам до необходимости судебного подтверждения права на отпуск и больничные, рассказал РИАМО юрист платформы для отношений с самозанятыми «Консоль» Александр Поштак.

На фоне роста популярности режима самозанятых налоговые органы все чаще обращают внимание на случаи, когда гражданско-правовые отношения фактически подменяют трудовые. Как поясняет юрист, речь идет о ситуациях, когда исполнитель оформлен как самозанятый, но по факту выполняет функции штатного сотрудника.

«Подмена трудовых отношений возникает, когда человек формально сотрудничает как самозанятый, но фактически включен в рабочий процесс компании как сотрудник. В таких случаях бизнес экономит на налогах и взносах, а исполнитель не получает трудовые гарантии», — отметил эксперт.

По его словам, в последние годы такие схемы все чаще становятся предметом проверок и судебных разбирательств. В случае переквалификации налоговые органы доначисляют НДФЛ и страховые взносы работодателю, однако последствия затрагивают и исполнителя. Для самозанятого это может означать пересмотр всей структуры выплат, а также спорные ситуации по уже полученным доходам и ранее уплаченному налогу на профессиональный доход. В отдельных случаях возникает необходимость доказывать правомерность применения спецрежима за прошлые периоды.

Вопрос трудовых гарантий

«Формально при признании отношений трудовыми у исполнителя появляется право на отпуск, больничные и пенсионный стаж. Однако восстановление этих прав задним числом часто сопровождается конфликтами и требует судебного подтверждения», — пояснил Поштак.

ФНС в своих разъяснениях выделяет ряд признаков трудовых отношений: зависимость исполнителя от графика и указаний заказчика, регулярность выплат, а также включенность в рабочие процессы компании, включая использование ее ресурсов и инфраструктуры.

Кроме того, сотрудничество с бывшими работодателями в течение двух лет после увольнения рассматривается как прямое нарушение законодательства и может привести к доначислениям без возможности их оспаривания. В качестве дополнительных факторов риска эксперт отметил отсутствие иных заказчиков, недостаток необходимых документов, общие формулировки в договоре, инициативу получения статуса со стороны заказчика, а также фиксированные суммы выплат.

Поштак заключил, что практика контроля за подобными моделями занятости становится системной: проверки охватывают все больше отраслей, где самозанятость используется как альтернатива найму. На этом фоне компаниям и исполнителям приходится заранее выстраивать юридически прозрачные модели взаимодействия, поскольку последствия переквалификации становятся все более финансово значимыми.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.