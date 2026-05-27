Вечный ремонт дорог заставил москвичей надевать бахилы на улицу

Жительница Москвы опубликовала в Сети видео, в котором показала, как вместе с подругой спасает свою обувь от грязи на разбитых столичных дорогах. Девушки начали ходить в бахилах по городу.

«Новый тренд московских недель моды — бахилы поверх чистой обуви. Прогулки по центру Москвы. Они, собственно, в бахилах. Потому что красота, потому что вот так вот, там еще и капает, тут еще и дождь», — рассказала девушка.

Пользователи Сети с юмором отреагировали на решение девушек пройти участок дороги, который ремонтируют, в бахилах. Они рекомендовали также защитить прически и макияжи дождевиками, чтобы вся красота сохранилась.

Другие комментаторы посмеялись над тем, что таким роликом девушка просто хочет раскрутить свой блог, покорив алгоритмы соцсети.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.