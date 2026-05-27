«За ночь сколько обслуживаешь?» Педагог в Беларуси оскорбляла девушку в соцсетях

Белорусская учительница вылила порцию гнева на 18-летнюю блогершу в TikTok. Женщина обвинила ее в занятии проституцией из-за видеороликов в купальнике.

Об этой ситуации рассказала мама девушки. По ее словам, 18-летней блогерше поступили сообщения оскорбительного и унизительного характера из аккаунта женщины, которая, предположительно, является учительницей. У нее на странице есть фотографии из школы.

Женщине не понравилось, что девушка выставляла в соцсети видеоролики в купальнике. Она обвинила блогершу в «рекламировании проституции». Также женщина заявила, что блогерша для своих лет выглядит «ужасно», и назвала ее «безмозглой дурой».

«Почему ты так плохо выглядишь? За ночь скольких обслуживаешь?» — такое сообщение поступило блогерше с аккаунта учительницы.

Мать девушки решила не оставлять просто так ситуацию. Она требует провести проверку в отношении учительницы.

Между тем пользователи в соцсетях выдвинули предположение, что аккаунт педагога взломали.

