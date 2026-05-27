Тигр убил женщину в деревне в Индии и внезапно умер

В индийской деревне у заповедника Бандхавгарх тигр напал на людей, убил 48-летнюю женщину и ранил еще двоих. Хищника позже нашли мертвым в одном из домов, сообщает «Царьград» .

Все произошло в населенном пункте рядом с заповедником Бандхавгарх. По данным The Times of India, тигр зашел в деревню ночью и атаковал спящих жителей.

Жертвой стала 48-летняя женщина, которая спала во дворе дома. Хищник растерзал ее. Еще двоих пострадавших госпитализировали в критическом состоянии.

После нападения тигр не вернулся в лес, а спрятался в чужом доме и провел там ночь. Утром сотрудники лесной службы обнаружили его мертвым. Причину гибели животного устанавливают.

Трагедия вызвала протесты. Жители обвинили сотрудников лесного департамента в бездействии и напали на них. В результате пострадали участковый инспектор, несколько рейнджеров и охранник.

Для стабилизации обстановки в деревню направили дополнительные силы полиции. Правительство штата пообещало выплатить семье погибшей 25 миллионов рупий и взять на себя расходы на лечение раненых.

