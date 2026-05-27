Курбан-байрам: история и традиции праздника, когда отмечают в 2026 году

История праздника Курбан-байрам

Курбан-байрам – один из наиболее значимых праздников в мусульманской культуре. В арабских странах этот день называют Ид аль-Ахда, или «праздник жертвы».

История Курбан-байрама связана с пророком Ибрахимом (в библейской традиции этот человек носит имя Авраам), которому Всевышний явился во сне и приказал принести в жертву единственного сына Исмаила.

Ибрахим подчинился воле Аллаха и отправился с сыном на место жертвоприношения в долину Мина, но в последний момент Всевышний остановил его, ибо Ибрахим уже доказал истинность и силу своей веры. Вместо мальчика в жертву принесли барана. Позднее на месте, где произошло это событие, возвели Мекку – священный город мусульман.

Традиции праздника Курбан-байрам

Готовиться к Курбан-байраму мусульмане начинают заранее. Те, у кого есть возможность, отправляются в хадж – паломничество в Мекку, где перед наступлением праздника восходят на гору Арафат. Люди, которые не совершают паломничество, в день перед Курбан-байрамом постятся.

Утром в день праздника, с первыми лучами солнца, мусульмане совершают омовение, надевают новую или чистую одежду и отправляются в мечеть для совершения первого намаза. После этого люди собираются на проповедь, а затем – отправляются на кладбища, чтобы посетить могилы близких и почтить их память.

Только после этого мусульмане приступают к главному действу Курбан-байрама – жертвоприношению.

Как происходит жертвоприношение в Курбан-байрам

Для заклания обычно выбирают молодого барана и овцу, при этом животное должно быть взрослым, здоровым, не истощенным, без видимых физических недостатков. Также допускается приносить в жертву корову (быка), верблюда, козу или буйвола. Если у мусульманина нет материальной возможности приобрести животное для жертвоприношения, допускается объединение нескольких семей для того, чтобы купить барана в складчину. За несколько дней до праздника выбранное животное помещают в чистый загон, отдельно от остальных.

Само заклание должно происходить с жалостью и уважением к жертвенному животному, не допускается пугать его и допускать причинение лишних страданий. Часто для совершения обряда приглашают человека, который обучен закалывать барана мгновенно, одним ударом.

После совершения обряда мясо готовят и подают на стол, при этом считается, что праздничное угощение должно быть максимально разнообразным и щедрым. Приветствуются не только блюда из баранины, но также фрукты, ягоды, десерты, безалкогольные напитки.

Что можно и что нельзя делать в Курбан-байрам

По традиции, треть всех блюд, подаваемых на стол, нужно раздать бедным, треть – отнести соседям, друзьям и родственникам, и только треть оставить в семье.

В течение нескольких дней после праздника правоверным мусульманам полагается совершать визиты к родственникам, приносить им подарки и угощения, а также принимать гостей и накрывать щедрый стол.

В Курбан-байрам запрещено ругаться, ссориться, скандалить. Также в этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, ходить в грязной и неопрятной одежде, отвергать просьбы о пожертвованиях.

Когда и как празднуют Курбан-байрам в 2026 году

Курбан-байрам традиционно отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам. В 2026 году празднование Курбан-байрама начинается 26 мая, а основные торжества запланированы на 27 мая.

В Москве и столичном регионе праздничные молитвы запланированы на 7 часов утра.

Жертвоприношения обычно происходит около полудня. В Московской области для совершения обряда подготовлены площадки, где заклание происходит согласно всем мусульманским традициям и с соблюдением санитарных норм.