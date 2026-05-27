Росгвардейцы обеспечили безопасность выпускников на «Последних звонках» в Подмосковье

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области во взаимодействии с правоохранительными органами региона обеспечили безопасность праздничных линеек, посвященных окончанию учебного года в выпускных классах образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне школьного праздника сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы напомнили владельцам оружия о запрете его ношения на массовых публичных мероприятиях.

В ходе торжеств на площадках дежурили наряды вневедомственной охраны. Маршруты групп задержания Росгвардии были приближены к местам проведения праздничных линеек.

Благодаря слаженным действиям личного состава происшествий и нарушений общественного порядка допущено не было.

На сегодняшний день на территории Московской области более 1000 образовательных организаций находятся под надежной защитой Росгвардии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.