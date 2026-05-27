От МФЦ до скалодромов: какие соцсервисы появились в ТЦ

Городские общественные сервисы становятся новыми якорями для торговых центров. Если пару лет назад из социальных функций в ТЦ были в основном только МФЦ, то сегодня набор таких услуг значительно расширился, сообщила РИАМО директор по управлению взаимоотношениями с арендаторами УК «Место встречи» Евгения Кузьминых.

ТЦ становятся новыми востребованными локациями для реализации социальных и досуговых программ для аудитории всех возрастов. Это и разнообразные спортивные секции, кружки и тренировки, а также студии для творчества. Благодаря этому в ТЦ появляются сервисы, которых еще пару лет назад было сложно себе представить — например, площадки для игры в волейбол, скалодромы или студии звукозаписи, отметила эксперт.

По ее словам, растущий спрос на размещение социальных досуговых программ в объектах торговой недвижимости связан с ограниченным выбором площадей под их развитие в столице. Именно поэтому многие малые ТЦ, которые расположены в центре спальных районов рядом с оживленными улицами, стали удачными локациями для таких арендаторов.

С одной стороны, торговые центры предлагают локации с высокой проходимостью, с другой — площади в аренду, которые можно адаптировать под свои нужды. Это выгодно отличает помещения в ТЦ по сравнению с пространствами на первых этажах жилых домов, которые в большинстве случаев невозможно изменить и переоборудовать. А именно такие пространства чаще всего сегодня являются альтернативой размещению в ТЦ.

«Сотрудничество с ТЦ помогает сегодня решить проблему поиска локаций под размещение новых социальных сервисов. Управляющим ТЦ оно также выгодно, поскольку означает новые долгосрочные договоры аренды со стабильными арендаторами, которые становятся новыми якорями для объектов торговой недвижимости и еще больше трансформируют их из торговых галерей в многофункциональные пространства для досуга и отдыха», — прокомментировала Кузьминых.

