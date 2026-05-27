«Ссышь, как пес обосранный»: фитнес-тренер из Казани докопался до блогера

Блогер рассказал в Instagram*, что столкнулся с агрессией и потоком личных оскорблений со стороны фитнес-тренера из Казани Республики Татарстан после затяжного интернет-конфликта. История началась около месяца назад со словесной перепалки в комментариях в социальной сети, во время которой инструктор по имени Алексей публично высмеял внешность мужчины.

Тренер оскорбил мужчину из-за большого расстояния между двумя передними зубами.

В ответ на комментарий инструктора Алексея мужчина записал подробное видеоразъяснение о медицинских причинах своих анатомических особенностей лица. После этого ролик попал в рекомендации и привлек внимание руководства спортивного центра.

Представители администрации фитнес-клуба связались с автором, принесли извинения и заверили, что поведение сотрудника не отражает ценности компании. Однако принятые меры привели к обратному эффекту.

Узнав о жалобе со стороны клиента, фитнес-тренер снова вышел на связь в личных сообщениях, перейдя на прямые угрозы и нецензурную брань. Инструктор в ультимативной форме потребовал немедленно удалить опубликованные материалы. Он сопроводил свои требования грубыми эпитетами, обвинениями в трусости и пожеланиями одинокой смерти.

«Ты вафля. Ссышь, как пес обосранный <…> Сдохнешь сам же от своей желчи девственником прыщавым. Гавно», — написал фитнес-тренер пользователю.

Потерпевший зафиксировал на видео всю полученную переписку и с иронией прокомментировал нелепость присланных заявлений. В частности, указал на наличие у себя малолетней дочери в ответ на сомнительные прогнозы оппонента о его личной жизни.

Автор повторного разоблачительного ролика открыто перенаправил претензии к руководству спортивного учреждения, продемонстрировав результаты их «воспитательной работы» с персоналом. Мужчина задался вопросом, принято ли в заведении подобным образом встречать посетителей на ресепшене, и посоветовал менеджменту использовать более традиционные формы приветствия клиентов. Удалять преданную огласке переписку отказался, пообещав приложить максимум усилий для дальнейшего продвижения видео в трендах социальных сетей.

«Алексей немного не понял руководства своего фитнес-клуба. Они сказали извиниться, а он подумал обосраться», — написал один из пользователей.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

