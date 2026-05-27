Шохин: из-за укрепления рубля российский бюджет теряет 100 млрд в месяц

Каждое смещение курса в сторону усиления национальной валюты на один рубль по отношению к доллару лишает казну РФ порядка 100 миллиардов рублей в месяц. Государству необходимо сфокусироваться на формировании прогнозируемых условий на финансовом рынке, рассказал РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

С января национальная валюта демонстрировала уверенную восходящую динамику. Из-за этого котировки рубля оказались заметно выше параметров, заложенных чиновниками в действующий закон о бюджете.

Аналитики связывали подобный тренд с жесткой монетарной политикой Центробанка, удорожанием нефти. Повлияли и решение министерства финансов временно отказаться от приобретения иностранных активов, и приток выручки крупнейших экспортеров.

Из-за сокращения объемов биржевых операций внутреннее ценообразование на валютном рынке перестало быть полностью свободным, считает Шохин. Зарубежные товары поступают в страну с ограничениями, а капитальные вложения бизнеса пока не растут. Из-за этого спрос на доллары остается умеренным, подталкивая позиции рубля вверх.

«Поэтому многие коллеги предлагают установить валютный коридор и держать его пусть не совсем рыночным способом, но чтобы предсказуемость была. Иначе как Минфину планировать бюджет?» — задался вопросом Шохин.

