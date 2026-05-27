Ветеран Шаров: наставничество усилило обучение в «Героях Подмосковья»

Участник программы «Герои Подмосковья» Александр Шаров поделился с РИАМО впечатлениями о формате наставничества. По его словам, эта система оказалась действительно очень полезной.

Шаров отметил, что ключевым решением стало то, что наставник не просто курировал обучение, а лично познакомил подопечного с профильными заместителями и специалистами.

Такой подход позволил Шарову гораздо быстрее вникать в разные темы. Вместо долгого изучения материала через документы и инструкции он получил возможность напрямую общаться с экспертами в различных областях. Это, по его мнению, значительно ускорило процесс погружения в работу.

«Формат наставничества оказался действительно очень полезным. Причем важным решением было именно то, что наставник познакомил с профильными замами и специалистами. Это позволило гораздо быстрее вникать в разные темы. Получалось такое экспресс-обучение», — рассказал Шаров.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

