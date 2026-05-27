Багреева: за первый квартал 2026 года объем платных услуг в Москве вырос на 2,4%

В I квартале текущего года оборот платных услуг в Москвы вырос до 1,2 трлн рублей. В сопоставимых ценах это на 2,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что сфера услуг столицы активно развивается — внедрение цифровых форматов делает услуги более доступными для пользователей и способствует повышению качества сервиса.

«За первый квартал 2026-го объем платных услуг населению столицы составил 1,2 трлн рублей — на 2,4% больше, чем в тот же период предыдущего года. Максимальный вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги связи и образования, на которые приходится около трети оборота всей отрасли», — рассказала Багреева.

Заммэра добавила, что благодаря цифровизации эти направления показывают устойчивое развитие. Оборот в сегменте электронных сервисов превысил 123 млрд рублей, показав прирост в 16%. Такая динамика связана с активным применением цифровых экосистем, облачных решений и мультимедийных платформ.

Объем услуг связи вырос на 7% и достиг 121 млрд рублей. Ключевую роль здесь сыграл стабильно высокий спрос на интернет-сервисы — системы «умного дома», решения для обеспечения безопасности и другие повседневные цифровые инструменты.

Оборот сферы образования увеличился на 5% — до 111 млрд рублей. Все больше потребителей интересуются программами дополнительного обучения, позволяющими повысить квалификацию или получить новую специальность, а развитие дистанционных форматов делает такое образование более доступным.

Высокий рост продемонстрировали и спортивные организации: их оборот вырос на 19% и составил 19 млрд рублей. Туристические агентства также показали высокую динамику — плюс 11%, что довело их показатель до 22 млрд рублей.

