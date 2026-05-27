Психолог рассказала об опасном синдроме, пришедшем в Россию из Японии

«Из современных трендов, которые действительно настораживают специалистов, — это явление, которое еще в 90-х годах было зафиксировано в Японии и названо японскими психиатрами «хиккикомори». Это состояние, когда человек добровольно запирает себя дома, ограничивает контакты не только с друзьями, но и с близкими, игнорирует гигиену, живет с депрессивным настроением и искаженным восприятием времени», – сказала Гладких.

Она добавила, что человек не ведет привычный образ жизни, а сам себя изолирует, живя либо в играх, где устанавливает социальные контакты, либо взаимодействует в группах себе подобных, которые существуют только в виртуальном мире.

«Явление это уже достаточно распространенное, но еще не обозначенное как отдельное заболевание. Тем не менее в России тоже уже есть такие дети, особенно после ковидных времен, которые «посадили на ключ» многих людей и дали возможность жить по-другому — вне социальных контактов, не выходя из дома. Чаще всего это характерно для тех, кто так или иначе был травмирован неудачным опытом взаимодействия: в образовательных системах, при попытке установить близкие контакты со сверстниками или взрослыми», – рассказала психолог.

Гладких отметила, что часто эти люди еще страдают ожирением, потому что при таком образе жизни нарушаются сон и питание. И со временем появляются вторичные выгоды не выходить из дома: внешний облик становится не очень презентабельным, а еще возникает страх, что в мире много чего поменялось, а я не приспособлен.

«Ну и, естественно, депрессия — ею страдает очень большое количество людей, а является как результатом такого затворнического образа жизни, так и отсутствием разнообразия в ней», – заключила специалист.

