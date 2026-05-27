Любите розовую соль? Названа безопасная доза

С медицинской точки зрения разница между видами соли существует, но она значительно меньше, чем нам внушает нам маркетинг. Об этом РИАМО сообщил врач Павел Елкин.

Основной компонент любой соли — хлорид натрия, и его содержание во всех видах составляет около 97–99%. Обычная поваренная соль проходит очистку и часто обогащается йодом, что крайне важно для профилактики заболеваний щитовидной железы.

«Морская соль содержит небольшое количество минералов — магния, калия, кальция — но в таких ничтожных дозах, что говорить о реальной пользе для здоровья не приходится», — отметил Елкин.

Гималайская розовая соль содержит следы железа и других минералов, придающих ей цвет, однако их количество настолько мало, что никакого терапевтического эффекта они не оказывают. При этом гималайская соль стоит в десятки раз дороже обычной.

«Главное, что нужно помнить: избыток любой соли вреден и повышает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Норма потребления — не более 5 граммов в сутки, и это правило одинаково для всех видов соли», — сказал врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.