Тысячи мусульман отметили Курбан-Байрам у Московской соборной мечети. После завершения молитвы люди начали расходиться, сообщает MSK1.ru .

Большая часть толпы шла от Московской соборной мечети по направлению к станциям метро «Цветной бульвар» и «Сухаревская». Станция «Проспект мира» работала исключительно на выход и пересадку.

На опубликованной записи показано, что огромная толпа мусульман медленно идет после молитвы. За мероприятием следят сотрудники полиции.

В московском Дептрансе отметили, что движение было открыто на улицах Каргопольской, Большой Татарской, Хачатуряна. Ограничения сняли в переулках Малый Татарский, Климентовский, Старый Толмачевский и Озерковский.

Еще движение открыли на съездах с проспекта Генерала Дорохова на улице Минской при движении в центр и область. Ограничения сняли на съездах с перехватывающей парковки № 9181 на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Минской улицы.

Курбан-Байрам в 2026 году начался в ночь на 27 мая. Он будет идти до 29-го числа включительно.

Курбан-Байрам считается одним из основных мусульманских праздников. Зампред совета муфтиев России Рушан Аббясов рассказал, что история даты восходит к духовному испытанию пророка Ибрагима. Согласно религиозным источникам, бог повелел ему принести в жертву собственного сына. Испытание завершилось благополучно. Человеческой крови пролито не было, поскольку сына заменили на жертвенное животное. Праздничные торжества традиционно знаменуют победу искренней веры и милосердия.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.