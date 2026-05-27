Ефимов: 285 человек определились с выбором квартиры в новостройке на Бегичева

В Алтуфьевском районе Москвы завершается заселение новостройки по программе реновации. Жителям двух старых пятиэтажек на Стандартной улице предложили современное жилье в доме номер 2 на улице Бегичева. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, это уже второй дом, переданный под заселение участникам программы в этом районе.

Всего в настоящее время переселение затронуло 22 из 50 домов, включенных в программу, — почти половину. Осматривать предложенные квартиры жители двух корпусов на Стандартной улице начали еще 30 марта.

На сегодняшний день 285 человек уже определились с выбором, а более 200 из них заключили договоры. Помогают с оформлением документов сотрудники Департамента городского имущества, которые работают в специальном Центре информирования.

«Записаться сначала на осмотр квартиры, а позже и на заключение договора участники программы реновации, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут онлайн через суперсервис «Переезд по программе реновации». Это позволит сэкономить время и избежать очередей при посещении Центра информирования», – отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Новостройка расположена в районе с развитой инфраструктурой: рядом есть детские сады, школы, поликлиники, магазины и остановки общественного транспорта. В доме оборудовано 216 квартир общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров.

Участникам программы предоставляют равнозначное жилье с готовой улучшенной отделкой — такой ремонт не требует дополнительных вложений. Площадь кухни, прихожей и санузлов в новых квартирах больше, чем в старых, а количество комнат и жилая площадь остаются не меньше прежних. Кроме того, город бесплатно предоставляет грузчиков и транспорт для переезда.

Программу реновации утвердили в Москве еще в августе 2017 года. Она касается около миллиона жителей и предусматривает расселение 5 176 домов.

Мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза. Всего в Алтуфьевском районе новые квартиры с улучшенной отделкой по программе получат свыше трех тысяч семей. Подробнее о домах и квартирах по реновации можно узнать на портале mos.ru.

Он также рассказал о вводе нового дома по программе реновации в Алексеевском районе.