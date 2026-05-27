Классическая шринкфляция: почему у брендов одежды размеры отличаются

Уменьшение лекал при сохранении маркировки — это классическая шринкфляция, перенесенная из продуктового ритейла в текстильную промышленность. Об этом РИАМО сообщил предприниматель, бизнес-консультант, основатель проекта «СЛОВО», эксперт в области малого и среднего бизнеса, промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

Десять лет назад размер L требовал определенного расхода ткани, но сегодня стоимость сырья, логистики и труда кратно возросла. Производители масс-маркета работают с минимальной маржой. Повысить розничную цену на бирке — значит проиграть конкуренцию и обвалить спрос.

«Поэтому бренды идут на скрытое урезание издержек, незаметно уменьшая ширину и длину изделия на пару сантиметров. В масштабах партий в миллионы единиц экономия ткани исчисляется сотнями километров, что дает колоссальное снижение себестоимости», — объяснил Маликов.

Кроме того, физически меньший объем одежды позволяет плотнее упаковывать морские контейнеры, оптимизируя растущие транспортные расходы.

«Бренд просто продает меньше физического материала за те же деньги, маскируя глобальную инфляцию. Дополнительно такая политика выталкивает крупных покупателей в специализированный сегмент Plus Size, где базовая наценка на товар традиционно выше. Привычная буква на ярлыке стала экономической иллюзией, скрывающей жесткую оптимизацию операционных затрат корпораций», — добавил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.