Ракетный удар ВСУ по Таганрогу: пострадали два человека

Двое ранены после воздушного удара ВСУ по Таганрогу в Ростовской области

Утром в Таганроге Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку ВСУ, уничтожив ракету в небе над городом. В результате инцидента пострадали два человека, сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова,

Раненые были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Там врачи оказывают им квалифицированную помощь.

Произошло возгорание припаркованных автомобилей. Прибывшие на место происшествия службы экстренного реагирования локализовали очаг пожара.

Для оценки масштаба последствий на место также направлена специальная комиссия. Она в ближайшее время приступит к комплексному обследованию и фиксации полученных повреждений инфраструктуры и имущества.

Ракетная опасность в Таганроге снята. Городские власти не вводили ограничений на перекрытие дорог. Движение общественного и личного транспорта в городе осуществляется в штатном режиме.

