Еще одно крушение: в Миссисипи упал американский военный самолет
В восточной части американского штата Миссисипи 26 мая днем по местному времени потерпел крушение военный учебный самолет ВМС США. Об этом телеканалу CBS рассказали официальные лица, сообщает РИА Новости.
На борту были два пилота. Они смогли благополучно катапультироваться.
После успешного приземления летчики были оперативно доставлены в местную больницу. Там они пройдут медицинское обследование.
В настоящее время профильные ведомства устанавливают все обстоятельства инцидента. Точная причина крушения воздушного судна расследуется.
