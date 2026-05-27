Еще одно крушение: в Миссисипи упал американский военный самолет

сегодня в 07:49

В восточной части американского штата Миссисипи 26 мая днем по местному времени потерпел крушение военный учебный самолет ВМС США. Об этом телеканалу CBS рассказали официальные лица, сообщает РИА Новости .

На борту были два пилота. Они смогли благополучно катапультироваться.

После успешного приземления летчики были оперативно доставлены в местную больницу. Там они пройдут медицинское обследование.

В настоящее время профильные ведомства устанавливают все обстоятельства инцидента. Точная причина крушения воздушного судна расследуется.

