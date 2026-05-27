Выше +15 не будет: в Московский регион пришло похолодание с сильным ветром

сегодня в 07:16

До +15 градусов и дожди будут днем 27 мая в Московском регионе

Днем в среду в Москве и области ожидается от 13 до 15 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

27 мая днем в Московском регионе будет облачная погода с прояснениями. Возможен дождь. По области местами будет гроза.

Ветер ожидается западный, северо-западный. Скорость составит от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от четырех до шести градусов тепла. Ожидается облачная погода с дождем.

Ветер будет северо-западный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

