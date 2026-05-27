Не нужен запах весеннего сада: применение ежедневных прокладок может навредить

Ежедневные прокладки сами по себе не опасны, но их постоянное использование может приводить к раздражению и дискомфорту, сообщила РИАМО гинеколог, репродуктолог Prima Clinic, член ассоциации гинекологов-эндокринологов России Татьяна Гвоздикова.

«Многие женщины используют ежедневки почти на автомате: чтобы было ощущение чистоты, чтобы не переживать из-за выделений, чтобы белье оставалось свежим, чтобы не было неловкости. На первый взгляд звучит логично. Но прокладка, особенно если она с ароматизатором, плотным слоем или синтетическим покрытием, может удерживать влагу и тепло. В результате кожа и слизистая чаще раздражаются, появляется зуд, жжение, дискомфорт, ощущение влажности, иногда усиливается неприятный запах», — сказала Гвоздикова.

Она добавила, что дальше женщине кажется, что выделений стало больше, она начинает использовать прокладки еще чаще, а раздражение только усиливается.

«Ароматизированные ежедневки обещают свежесть, но для интимной зоны запах весеннего сада не лучший подарок. Отдушки могут раздражать кожу и слизистую, особенно если есть склонность к аллергическим реакциям, сухости или воспалению. У женщины выделения есть. Это нормально. Это не грязь и не плохая гигиена. Их количество может меняться в течение цикла, например становиться больше ближе к овуляции», — пояснила гинеколог.

По ее словам, если выделения прозрачные или светлые, без резкого запаха, зуда, боли и жжения — это просто нормальная работа организма.

«Ежедневки можно использовать иногда: в последние дни менструации, в дороге, перед месячными, когда есть небольшие мажущие выделения, или в ситуации, где правда хочется дополнительной защиты. Но носить их каждый день просто ради ощущения чистоты не нужно. Интимной зоне достаточно нормальной гигиены, удобного белья из дышащей ткани и внимательного отношения к изменениям. Без попыток сделать тело стерильным», — отметила врач.

Опасность ежедневных прокладок не в том, что одна прокладка сразу все испортит. Опасность в привычке каждый день закрывать естественные процессы слоем синтетики.

