В Щелкове демонтируют аварийный жилой дом

В Щелкове на Фряновском шоссе продолжается ликвидация аварийного жилого фонда, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

В настоящее время подрядная организация приступила к сносу дома № 42.

Одноэтажное жилое здание площадью порядка 170 квадратных метров было построено в 1955 году. В связи с физическим и моральным износом конструктивных элементов его признали аварийным.

В рамках договора о комплексном развитии территории жилого квартала все проживавшие в доме граждане были расселены. После этого объект включили в перечень для ликвидации.

В настоящее время ведется демонтаж аварийного строения. По завершении работ площадку очистят от строительного мусора.

Ранее пресс-служба Мособлархитектуры сообщала, что на Фряновском шоссе уже снесены шесть расселенных многоквартирных домов — № 36, 44, 48, 60, 62 и 64. Таким образом, общий объем ликвидированного аварийного жилья составил порядка 1725 квадратных метров. Суммарно были расселены жители 32 квартир.Всего на территории городского округа Щелково было выявлено 442 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 337 объектов, что составляет 76% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.

