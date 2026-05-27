Более 100 населенных пунктов освобождено в ДНР с начала года

Вооруженные силы России с начала 2026 года освободили в зоне СВО более 100 населенных пунктов, сообщает РИА Новости .

По данным Минобороны, 27 мая под контроль перешли Запселье и Рясное в Сумской области, которые стали 100-м и 101-м освобожденными пунктами.

Отмечается, что в общей сложности с начала года освобождено 29 населенных пунктов в ДНР, 26 — в Харьковской области, 24 — в Запорожской, 19 — в Сумской и 3 — в Днепропетровской.

Ранее украинские боевики атаковали с помощью беспилотника АЗС в Донецке ДНР в момент работы специализированной техники.

