Не менее 3 человек ранены после удара БПЛА ВСУ по заправке в Донецке

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотника АЗС в Донецке ДНР в момент работы специализированной техники. Не менее трех людей были ранены, сообщает корреспондент газеты « Известия » Евгений Быковский.

Беспилотник ударил в момент, когда топливо перекачали из автомобильных цистерн на АЗС.

На опубликованной записи видно, что пострадала инфраструктура заправки. Осколки здания разбросаны по асфальту.

Украинские боевики нанесли удар беспилотником самолетного типа. Инцидент произошел в Куйбышевском районе Донецка.

