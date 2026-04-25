Обломки разбросало по асфальту: ВСУ ударили беспилотником по заправке в Донецке
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
Украинские боевики атаковали с помощью беспилотника АЗС в Донецке ДНР в момент работы специализированной техники. Не менее трех людей были ранены, сообщает корреспондент газеты «Известия» Евгений Быковский.
Беспилотник ударил в момент, когда топливо перекачали из автомобильных цистерн на АЗС.
На опубликованной записи видно, что пострадала инфраструктура заправки. Осколки здания разбросаны по асфальту.
Украинские боевики нанесли удар беспилотником самолетного типа. Инцидент произошел в Куйбышевском районе Донецка.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.