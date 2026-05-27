Сразу бегите: как выпускницам избежать нездорового мужского внимания на улице

Девушкам-выпускницам следует сразу прерывать общение с подозрительными взрослыми — особенно мужчинами — на улице, и быстро обращаться за помощью, не боясь «потерять лицо», сообщила РИАМО кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

«Если к вам начинает проявлять нездоровое внимание какой-то незнакомый человек, надо сразу от него уходить. Не надо думать про вежливость, не надо пытаться быть хорошей. Нужно сразу об этом сообщать взрослым, которые есть рядом с вами. Обычно всегда кто-то есть. Лучше „перебдеть“ и оказаться не в лучшем свете, но сохранить личную безопасность», — посоветовала Галич.

Она отмечает, что массовое скопление людей всегда было целью злоумышленников.

Галич напомнила, что молодым людям, особенно девушкам, лучше держаться группами, а не оставаться в одиночестве. Кроме того, никогда не нужно принимать напитки и прочие угощения у незнакомых людей.

