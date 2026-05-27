С начала года в США более 5 тыс. человек погибли от огнестрельных ран

С начала текущего года инциденты со стрельбой в США унесли жизни более 5 тыс. человек, пишет ТАСС .

По данным на 26 мая, огнестрельные ранения получили 9 038 человек. Кроме того, 5 048 человек погибли от них.

В этом году в Соединенных Штатах насчитывается 158 случаев массовой стрельбы. Это на 38 инцидентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее рецидивист открыл огонь из винтовки в университетском городке Кембридже (США). В этот день решался вопрос о его условно-досрочном освобождении.

