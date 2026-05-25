Почти половина россиян ждет сокращения ассортимента на внутреннем рынке

Почти половина россиян ожидает сокращения ассортимента на внутреннем рынке — это максимум с весны 2023 года. О причинах роста тревожности сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, сообщает АБН24 .

Наиболее пессимистично настроены россияне в возрасте 18–34 лет. Среди причин эксперты называют сокращение параллельного импорта и изменение потребительского поведения.

«Покупатель видит не пустую полку, а сужение выбора. Меньше привычных брендов, дороже параллельный импорт, сети режут слабые магазины, ритейлеры оставляют только то, что быстро оборачивается», — отметил специалист.

По его словам, молодежь быстрее замечает изменения в ассортименте, так как чаще покупает онлайн, сравнивает цены, бренды и отзывы, пользуется маркетплейсами и ИИ.

«Молодежь лучше видит ассортиментную полку. Она чаще покупает онлайн, сравнивает цены, бренды, отзывы, доставку, пользуется маркетплейсами и ИИ. Для старшей аудитории статуса «есть товар» часто достаточно. Для молодежи важно, какой это бренд, какой дизайн, есть ли размер, альтернатива и нормальная цена. Поэтому именно они быстрее чувствуют, что выбор стал уже», — рассказал собеседник.

Эксперт добавил, что рынок столкнется с новым качеством проблемы: выбор станет меньше, цены выше, сроки поставки дольше, а доля заменителей вырастет.

«Будет другое качество проблемы, так как будет меньше выбора, выше цена, дольше поставка, больше заменителей. Для ТЦ и ритейла это тоже вызов. Заполнить полку можно, но вернуть доверие к ассортименту сложнее», — уточнил эксперт.

