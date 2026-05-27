В Петрозаводске таксист-мигрант «под кайфом» возил людей и угрожал колледжу

В Петрозаводске Республики Карелии силовики задержали уроженца Азербайджана Намига А. Он долгое время работал в сфере пассажирских перевозок и возил людей в состоянии наркотического опьянения, сообщает Telegram-канал « Карельский дворик ».

Изначально мужчина попал в поле зрения органов безопасности после того, как в региональное управление ФСБ поступила информация о высказанных им угрозах физической расправой в адрес сотрудников одного из местных колледжей. В результате совместных действий на одной из городских улиц сотрудники ГАИ заблокировали и остановили автомобиль, которым управлял приезжий.

В ходе проверки документов инспекторы зафиксировали у водителя признаки употребления запрещенных веществ. Мужчину доставили в медицинское учреждение для проведения медосвидетельствования.

В организме задержанного обнаружили следы каннабиса. Как выяснили правоохранители, подозреваемый регулярно выходил на линию и перевозил жителей Петрозаводска, находясь под воздействием наркотиков.

В момент задержания мужчина в очередной раз направлялся на смену для выполнения заказов такси.

