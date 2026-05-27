В Подмосковье проверили более 72 тысяч автобусов с начала года

Сотрудники Административно-пассажирской инспекции с начала 2026 года проверили свыше 72 тысяч автобусов в Московской области и привлекли к ответственности более 17 тысяч нарушителей. Рейды проходят ежедневно на маршрутах с высоким пассажиропотоком, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала года инспекторы проверили более 72 тысяч автобусов, работающих на маршрутах Подмосковья. По итогам профилактических мероприятий к административной ответственности привлекли свыше 15 тысяч пассажиров и более 2 тысяч водителей.

«На территории Подмосковья сотрудники Административно-пассажирской инспекции ежедневно осуществляют контроль за соблюдением финансовой дисциплины пассажирами, а также контролируют водителей общественного транспорта. Проведение рейдов помогает повышать качество обслуживания пассажиров и способствует строгому соблюдению законодательства в сфере общественного транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Больше всего проверок провели на маршрутах в городском округе Лобня — 9 923. Далее следуют Ленинский и Долгопрудный, где инспекторы выполнили около 8 тысяч и более 7 тысяч проверок соответственно. Эти округа отличаются высокой интенсивностью пассажиропотока и развитой маршрутной сетью.

В автобусах доступны все способы безналичной оплаты проезда: банковские карты, транспортные карты «Стрелка» и «Тройка», а также социальные карты.

С 18 мая в регионе увеличен штраф за безбилетный проезд, в том числе за неправомерное использование социальной или льготной карты, — до 5 тысяч рублей. Для водителей за прием наличных или переводов на банковскую карту в счет оплаты проезда также предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.