В Люберцах производитель напитков повысил выработку на 20%

Компания «ПК ЛИДЕР» из городского округа Люберцы завершила участие в федеральном проекте «Производительность труда» и внедрила инструменты бережливого производства. В результате время производственного процесса сократилось на 19%, а выработка выросла на 20%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприятие «ПК ЛИДЕР» производит безалкогольные напитки и соки. Производственная площадка расположена в рабочем поселке Малаховка городского округа Люберцы.

Пилотным направлением стал процесс розлива безалкогольных напитков в ПЭТ-бутылку на линии №6. Для анализа и оптимизации специалисты применили инструменты бережливого производства, в том числе стандартизированную работу, диаграмму спагетти и производственный анализ. Это позволило сократить время протекания процесса на 19% и увеличить выработку на 20%.

Методическую поддержку компании оказывали эксперты регионального центра компетенций Московской области. Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.

Подробная информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/. Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.